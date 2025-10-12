EKIMENA
Mauritanian bizi diren herritarren errealitatea: erdiak baino gehiago, pobrezian

Mauritanian bizi diren herritarren errealitatea: erdia baino gehiago, pobrezian
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Afrika ipar-mendebaldeko herrialde honek 4,4 milioi biztanle ditu. Mauritaniari buruzko hainbat erreportaje eskainiko ditu EITBk, han duten egoera, migrazio irregularraren errealitatea eta horri aurre egiteko dauden proiektuak erakusteko.

Euskal Autonomia Erkidegoa Kanariak Migrazioa Enpresaburuak Eusko Jaurlaritza Giza eskubideak Gizartea

Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares, a 11 de octubre de 2025, en Los Alcázares, Murcia (España). Los Alcázares ha sufrido graves inundaciones a causa de intensas lluvias provocadas por la DANA 'Alice'. En apenas doce horas se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado, colapsando canales y ramblas como la de La Maraña y desbordando el canal del Postrasvase. Edu Botella / Europa Press 11 OCTUBRE 2025;INUNDACIONES 11/10/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Alice' depresio isolatuak alerta egoeran jarri du penintsulako Mediterraneoko kostaldea

Alice goi-geruzetako depresio isolatuak euri-jasak eta uholdeak utzi ditu Mediterraneoko kostaldeko herri askotan, bereziki Valentziako Erkidegoan, Murtzian eta Balearretan. Valentziako Erkidegoa izan da kaltetuenetako bat, Gandiako (Valentzia) hainbat tokitan metro koadroko 110 litro baino gehiago pilatu baitituzte lau orduan. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) alerta aktibatu du, eta prezipitazioak astelehenera arte izango direla iragarri du.

