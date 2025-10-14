FRANJA DE GAZA
El Gobierno Vasco anuncia que a final de mes llegarán cinco menores procedentes de Gaza para ser tratados en los hospitales de Euskadi

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak iragarri du Gazatik egoera larrian dauden 5 adin txikiko helduko direla hil honen amaieran Euskadira
author image

EITB

Última actualización

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado que este mismo mes llegarán 5 personas menores procedentes de Gaza para ser atendidos en los hospitales de Euskadi. 

 

 

Franja de Gaza Israel Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Sociedad

