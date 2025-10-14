GAZAKO ZERRENDA
Osasun egoera larrian dauden Gazako bost adin txikiko EAEko ospitaleetan artatuko dituzte hil honen amaieran

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri duenez, hilabete honetan bertan osasun- egoera larrian dauden bost adin txikiko gazatar artatuko dituzte EAEko erietxeetan.

