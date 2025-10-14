Osasun egoera larrian dauden Gazako bost adin txikiko EAEko ospitaleetan artatuko dituzte hil honen amaieran
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri duenez, hilabete honetan bertan osasun- egoera larrian dauden bost adin txikiko gazatar artatuko dituzte EAEko erietxeetan.
Seme-alaben zaintzarako lanaldi-murrizketen edo eszedentzien dirulaguntzak % 10 igoko dira
Halaber, 4 eta 7 urte bitarteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek 100 euroko laguntza jasoko dute, familia ugariek dagoeneko jasotzen duten dirulaguntza bera. 2026ko urtarril edo otsailerako dekretu berria onartzea aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak.
Maskota izateagatik tasa bat ordaintzea? Eibarren aukera hori aztertzen ari dira
Maskotak erroldatzeagatik tasa sinbolikoa ezartzea aztertzen ari da PSE-EEk eta EAJk osatutako Eibarko Udala. Espainiako Estatuko zenbait udalerritan 10 eta 50 euro artean kobratzen dute dagoeneko.
AP-15 autobidea itxi dute Izurdiagan, istripu larri baten ondorioz
Ezbeharra 110. kilometroan gertatu da, iparralderako noranzkoan. Bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri.
Epaileak hilketatzat jo du uztailean Zizurren hildako emakumearen kasua, eta epaimahaiaren prozedura bideratu du
Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 1 zenbakiko epaitegiko titularrak epaimahaiaren prozedura abiatzea erabaki du, uztailaren 29an Zizur Nagusian 78 urteko emaztea hil zuelakoan 85 urteko gizon baten aurka abian den auzian. Hilketa delitua leporatzen diote, azpikeriaren astungarriarekin.
Osakidetzak betetzeko zailak diren plazen lan-eskaintza publikoa deituko du 2026an
Betetzen zailak diren Osakidetzako plazen eskaintza egitea Osasunaren Euskal Itunean jasotako neurrien multzo baten parte da. Ildo horrek atxikipena, fidelizazioa eta lidergo profesionala sustatzen ditu, plantillak egonkortzeko eta zerbitzu publikoen jarraipena bermatzeko helburuarekin.
OMEk ohartarazi du bakterioak gero eta erresistenteagoak direla antibiotikoei aurre egiteko
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, antibiotikoekiko erresistentzia etorkizuneko osasun mehatxurik handienetako bat da.
Uholdeak eragin ditu 'Alice' depresio isolatuak Balearretan, Eivissan batik bat
Alice goi-geruzetako depresio isolatuak arazoak eragin ditu iberiar penintsulako isurialde mediterraneoan, baita Balear Uharteetan ere. Eivissan, esaterako, uholde handiak izan dira.
Leioako errepidea estaltzeko lanak bukatu dituzte, bi urte eta erdiren ostean
Datorren asteazkenean emango dute amaitutzat lubaki historikoa estaltzeko obra. Lubakia zena 18.000 metro karratuko bulebar bihurtu dute, espaloi eta bide zabalagoak eginez. 20 dezibelio gutxiago jasango dituzte orain bertan. Aurreikusi baino urtebete lehenago bukatu dituzte lanak.
Mauritanian bizi diren herritarren errealitatea: erdiak baino gehiago, pobrezian
Afrika ipar-mendebaldeko herrialde honek 4,4 milioi biztanle ditu. Mauritaniari buruzko hainbat erreportaje eskainiko ditu EITBk, han duten egoera, migrazio irregularraren errealitatea eta horri aurre egiteko dauden proiektuak erakusteko.