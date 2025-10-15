MOVILIZACIONES
Meñika: "La presión internacional es necesaria para poner fin a la estrategia genocida israelí"

igor meñika gernika palestina
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Meñika: "Nazioarteko presioa beharrezkoa da, Israelen estrategia genozida amaitzeko"
author image

EITB

Última actualización

Miles de personas, convocadas por la plataforma Gernika-Palestina, han participado esta tarde en las movilizaciones que se han llevado a cabo en más de 150 municipios para denunciar el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. Según el portavoz de Gernika-Palestina, Igor Meñika, pese al alto el fuego, la estrategia genocida israelí no ha terminado.

Palestina Gernika Lumo Israel Manifestaciones Sociedad

