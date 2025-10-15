MOBILIZAZIOAK
Meñika: "Nazioarteko presioa beharrezkoa da, Israelen estrategia genozida amaitzeko"

igor meñika gernika palestina
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gernika-Palestina plataformak deituta, milaka herritarrek hartu dute parte, gaur arratsaldean, 150 udalerritan baino gehiagotan egin diren mobilizazioetan. Protesta zaratsuen bidez, Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatu dute. Igor Meñika Gernika-Palestina taldeko eledunaren arabera, su-etena indarrean egonda ere, Israelen estrategia genozida ez da amaitu.

Palestina Gernika Lumo Israel Manifestazioak Gizartea

