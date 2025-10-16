EITB MARATOIA
Hondarribia acoge la grabación del videoclip de EITB Maratoia, con participación de miembros de Nagusilan

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EITB Maratoiaren bideoklipa grabatu dute Hondarribian Nagusilan elkarteko kideekin
EITB

La campaña del maratón de este año quiere poner el foco en un envejecimiento saludable y hemos visto a los voluntarios de Nagusilan bailar al son de la canción "Euskal rock 'n roll" de Niko Etxart.

