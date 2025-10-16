EITB MARATOIA
EITB Maratoiaren bideoklipa grabatu dute Hondarribian Nagusilan elkarteko kideekin

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Maratoiaren aurtengo kanpainak zaharatzaro osasuntsuan jarri nahi du fokoa. Hala, Niko Etxarten “Euskal rock´n roll” kantuaren doinura, dantzan ikusi ditugu Nagusilan elkarteko boluntarioak.

Gizartea

