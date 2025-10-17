Aplazado hasta el próximo 27 de noviembre el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza

Estaba previsto que este viernes arrancara en el Juzgado de Primera Instancia de Gernika el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza, de 11 años, en mayo de 2020 en Aulesti (Bizkaia).

La vista civil debía de haber comenzado a las 10:30 horas, pero un ertzaina que iba a declarar como testigo, se ha negado a hablar alegando que no tenía cobertura para realizar la videollamada. A pesar de ello, la familia de Iurgi Beraza ha aceptado continuar con la vista, pero la parte del conductor implicado en el atropello no estaba de acuerdo, por lo que el juicio ha tenido que ser suspendido.

El padre de Iurgi, Iosu Beraza, ha adelantado en el programa "En Jaque" de ETB2, que finalmente el juicio se celebrará el próximo 27 de noviembre.

"No hay derecho de lo que nos están haciendo. No piensan en lo que estamos pasando", ha declardo ante los medios.

Si todo sucede según lo previsto, el día 27 del próximo mes declararán cuatro ertzainas, dos de ellos son los agentes que se encargaron de elaborar el atestado. También declararán dos peritos (uno por parte de la familia de la víctima y otro por parte de la aseguradora). Del mismo modo, está previsto que tomen declaración al conductor del vehículo implicado en el atropello que causó la muerte del niño en 2020.