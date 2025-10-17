Epaiketa
Iurgi Berazaren epaiketa azaroaren 27ra atzeratu dute

10:30ean zen hastekoa bista, baina lekuko gisa deklaratu behar zuen ertzain batek uko egin dio hitz egiteari, bideo-deia egiteko estaldurarik ez zuela argudiatuta. Hala eta guztiz ere, Iurgi Berazaren familiak onartu egin du epaiketarekin jarraitzea; ez, ordea, haurra harrapatu zuen gidariak. Hori horrela, epaiketa bertan behera utzi behar izan dute.

Iurgi Berazaren gurasoak
EITB

Azken eguneratzea

Gaur zen hastekoa, Gernikako Epaitegian, 2020an Aulestin, autoarekin harrapatuta, Iurgi Beraza hil zuen gidariaren aurkako epaiketa.

10:30ean hasi behar zen bista, baina lekuko gisa deklaratzekoa zen ertzain batek uko egin dio hitz egiteari, bideo-deia egiteko estaldurarik ez zuela argudiatuta. Hala eta guztiz ere, Iurgi Berazaren familiak onartu egin du epaiketarekin jarraitzea; ez, ordea, haurra harrapatu zuen gidariak. Hori horrela, epaiketa bertan behera utzi behar izan dute.

Iosu Berazak, Iurgiren aitak, ETB2ko "En Jaque" saioan aurreratu duenez, epaiketa azaroaren 27ra atzeratu dute.

"Ez dago eskubiderik. Ez dute kontuan hartzen nola gauden", adierazi du mikrofonoen aurrean.

Azaroaren 27an lau ertzainek deklaratuko dute; horietako bi atestatua egiteaz arduratu ziren agenteak dira. Halaber, bi perituk hartuko dute hitza epaiketan (bat biktimaren aldekoa eta bestea aseguru-etxearen izenean). Era berean, aurreikusitakoaren arabera, 2020an haurraren heriotza eragin zuen harrapaketan inplikatutako gidariari hartuko diote deklarazioa.

