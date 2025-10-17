Guardar
¿Cómo es el nuevo edificio del Basque Culinary Center?

Edificio GOe del Basque Culinary Center
18:00 - 20:00
Edificio GOe. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Nolakoa da Basque Culinary Centerren eraikin berria?

Última actualización

El edificio GOe del Basque Culinary Center será inaugurado oficialmente el próximo lunes. Hoy, cerca de 1000 ciudadanos han tenido la oportunidad de visitar el edificio por dentro y conocer qué es lo que se va hacer en su interior a partir del mes de noviembre. 

Basque Culinary Center Donostia-San Sebastián Gastronomía Sociedad

