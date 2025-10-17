Gorde
Nolakoa da Basque Culinary Centerren eraikin berria?

Edificio GOe del Basque Culinary Center
18:00 - 20:00
GoE eraikina. Argazkia: EITB.

Basque Culinary Centerren GOe eraikina datorren astelehenean inauguratuko da ofizialki. Hala ere, gaur, 1.000 herritar inguruk eraikina barrutik bisitatzeko eta azarotik aurrera barruan zer egingo den ezagutzeko aukera izan dute.

