Se prohibirá fumar en las playas donostiarras a partir del próximo verano

Los cambios en la ordenanza de arenales incluirán también la limitación del uso de altavoces y otros dispositivos sonoros, así como la posibilidad del acceso de perros a la playa durante todo el año, aunque en verano sólo durante tres horas del anochecer, hasta que empiecen las tareas de limpieza intensivas con maquinaria que se llevan a cabo en la temporada veraniega.
(Foto de ARCHIVO) Playa de Ondarreta, en Donostia-San Sebastián EUROPA PRESS 17/7/2024
Playa de Ondarreta. Foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Donostiako hondartzetan erretzea debekatuko da datorren udatik aurrera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de San Sebastián prohibirá fumar en sus playas -La Concha, Ondarreta y La Zurriola- a partir de la próxima temporada de verano, para lo cual ha iniciado los trámites de modificación de la ordenanza municipal que regula el uso de los arenales.

Los cambios incluirán también la limitación del uso de altavoces y otros dispositivos sonoros, así como la posibilidad del acceso de perros a la playa durante todo el año, aunque en verano sólo durante tres horas del anochecer, hasta que empiecen las tareas de limpieza intensivas con maquinaria que se llevan a cabo en la temporada veraniega.

El anuncio lo ha hecho este viernes el concejal de Medio Ambiente, Iñigo García, en una rueda de prensa en el consistorio en la que ha explicado que el largo proceso de tramitación para modificar la Ordenanza de Uso y Aprovechamiento de Playas arrancará el próximo lunes con el periodo de consulta previa a la ciudadanía y se prevé culminar hacia junio 2026, antes del inicio de la temporada playera.

San Sebastián se convertiría así en la segunda localidad vasca en prohibir el tabaco en sus arenales, después de Zarautz, que aprobó en pleno con carácter definitivo su nueva ordenanza el pasado 25 de septiembre y está en vigor hace diez días, cuando el 7 de octubre fue publicada por el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

