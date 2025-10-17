Tabakoa
Donostiako hondartzetan erretzea debekatuko da datorren udatik aurrera

Hareatzei buruzko ordenantzan egingo diren aldaketek bozgorailuen eta bestelako soinu-gailuen erabilera mugatzea ere ekarriko dute, bai eta txakurrak urte osoan hondartzara sartzeko aukera ere, nahiz eta udan ilunabarrean eta hiru orduz soilik sartu ahal izango diren, udako denboraldian makineria erabiliz garbiketa intentsiboko lanak egin aurreko orduetan.

Playa de Ondarreta, en Donostia-San Sebastián EUROPA PRESS 17/7/2024
Ondarretako hondartza. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Udalak hiriburuko hondartzetan (Kontxa, Ondarreta eta Zurriola) erretzea debekatuko du datorren udako denboralditik aurrera, eta horretarako, hareatzen erabilera arautzen duen udal ordenantza aldatzeko izapideak hasi ditu.

Aldaketa horien artean sartuko da, halaber, bozgorailuen eta bestelako soinu-gailuen erabilera mugatzea, bai eta txakurrak urte osoan hondartzara sartzeko aukera ere. Udan, ordea, ilunabarrean eta hiru orduz soilik sartu ahal izango dira txakurrak, makineria erabiliz garbiketa intentsiboko lanak egiten hasi aurreko orduetan.

Iñigo Garcia Ingurumen zinegotziak ostiral honetan egin du iragarpena, udaletxean emandako prentsaurreko batean. Bertan azaldu duenez, Hondartzen Erabilera eta Aprobetxamenduari buruzko Ordenantza aldatzeko tramitazio prozesu luzea datorren astelehenean hasiko da herritarrei zuzendutako aldez aurreko kontsulta-epearekin, eta 2026ko ekaina aldera amaitzea aurreikusten da, hondartza denboraldia hasterako.

Horrela, Donostia izango da hondartzetan tabakoa debekatzen duen Euskal Herriko bigarren herria. Zarautz izan da aurrena, irailaren 25ean behin betiko onartu baitzuen ordenantza berria, eta duela hamar egunetik dago indarrean, urriaren 7an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak argitaratu zuenetik.

