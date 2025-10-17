Campamento de Bernedo
Subijana estima que las instituciones están obligadas a intervenir para proteger a menores

bernedo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Subijanaren ustez, erakundeak behartuta daude adingabeak babesteko esku hartzera
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha afirmado que "es obligación" de los poderes públicos "intervenir" en ámbitos privados como el campamento de Bernedo para asegurar la protección de los menores, algunos de los cuales además, estaban tutelados por instituciones.

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Campamentos de verano Sociedad

