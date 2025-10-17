Bernedoko udalekua

Subijanaren ustez, erakundeak esku hartzera behartuta daude adingabeak babesteko

bernedo
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente Iñaki Subijanak esan du botere publikoen "betebeharra" dela eremu pribatuetan "esku hartzea" (hala nola Bernedoko udalekuan) "adingabeen babesa ziurtatze aldera", gazte horietako batzuk, gainera, erakundeen tutoretzapean baitaude.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Gasteiz Araba Udako kanpamentuak Gizartea

