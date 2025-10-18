Este domingo se celebra en Villava el Nafarroa Oinez 2025, la fiesta de las ikastolas de Navarra
La ikastola Paz de Ziganda será la encargada de organizar este domingo, 19 de octubre, el Nafarroa Oinez 2025, en Villava. El evento, que se celebrá por tercera vez en dicha localidad, contará con un amplio programa de actividades, que comenzará desde el sábado 18 de octubre.
Aunque el día grande será el domingo, a lo largo del sábado también se organizarán actividades en la localidad, entre las que destacan la feria de artesanía, talleres, la actuación del mago Asier, juegos para los más pequeños y conciertos los de Ezpika y Gabezin
No obstante, el domingo se celebrará el día grande, con un recorrido de 2.800 metros, adaptado para todas las personas.
El recinto festivo contará con tres espacios: Buruz, Bihotzez y Oinez, donde habrá actividades tanto para niños como para adultos.
La primera zona, el espacio Buruz, se ubicará en las inmediaciones de la ikastola, con actuaciones de los grupos Erraldoien dantzak, Motxila 21, Trikidantz y Gozategi, entre otros. Está también será la localización de la zona Makusi para niños.
La segunda zona, denominada Bihotzez , estará situada en las inmediaciones del parque Ribed de Villava y la plaza consistorial, donde habrá un festival de danzas y la actuación de Gora Musika junto a los gigantes de la ikastola.
Por último, la tercera zona, denominada Oinez , se ubicará junto al campo de fútbol de Huarte, donde sonará la música de los grupos Sorotan Bele, Rebel Noises y el DJ Oihan Vega.
Tiempo revuelto
Según los pronósticos, el festival de las ikastolas vivirá una jornada revuelta, ya que la mañana del domingo despertará nubosa, y podrían aparecer algunas lloviznas nocturnas.
Sin embargo, tendremos temperaturas suaves, con máximas de 24 grados.
Por lo tanto, las temperaturas serán templadas y el cielo nublado en el Nafarroa Oinez 2025.
"Buruz, bihotzez, oinez"
Como todos los años, la organización Nafarroa Oinez ha creado una nueva canción para el evento de este año, en el que han participado además de agentes y artistas de la Ikastola Paz de Ziganda y Villava, otros artistas famosos.
Entre ellos se encuentran Anne Lukin, Eñaut Elorrieta, Pirritx, Porrotx, Marimotots, Raimundo el canastero, Motxila 21, Goxua 'n Salsa y PDZ Abesbatza.
Más noticias sociedad
El Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz pide a la ciudadanía que "utilice únicamente el agua necesaria" por la sequía
Ante la escasez de agua en el depósito, pide que en los próximos días no se hagan cosas como regar jardines o limpiar coches.
Cae una banda de ladrones asentada en Madrid tras robar en Bizkaia
Se dedicaban a robar piezas de oro, productos de lujo y dinero en viviendas.
Alertan de la distribución de un queso de cabra con listeria y E.coli en la CAV
Se trata de un lote de queso de cabra de la marca "Suerte Ampanera" que caduca el 10 de diciembre de este año.
Detenido el hombre que tenía encerrada a su madre en una vivienda de Bilbao
La mujer fue hallada en un estado de salud deplorable, y fue trasladada a un hospital. El hombre está acusado de malos tratos en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono familiar y maltrato animal.
Zarautz sale a la calle para condenar el último asesinato machista
Ciudadanos e instituciones se han concentrado frente al ayuntamiento y después han partido en manifestación para mostrar su solidaridad y apoyo a la familia de la mujer de 53 años asesinada el pasado 15 de octubre por un hombre de 47. Según los últimos datos recabados por la Ertzaintza, el asesinato se está investigando como violencia de género.
Descubren varios grabados rupestres de hace más de 13 000 años en la cueva Santakutz de Mendaro
Se han identificado cuatro pequeños paneles con grabados antrópicos paleolíticos, entre los que destacan dos figuras inacabadas de animales.
La N-1 se cortará totalmente esta noche, entre Irura y Villabona, para instalar una pasarela
Los trabajos se realizarán entre las 22:00 y las 06:00 horas y, durante ese espacio de tiempo, el tráfico se desviará por las vías de los polígonos industriales situados a ambos lados de la carretera.
El detenido por el homicidio machista de Zarautz sigue a la espera de comparecer ante el juez
Zarautz salió ayer a la calle para denunciar el hecho. Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia de género.
La Ertzaintza investiga como violencia de género el homicidio de una mujer en Zarautz
Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia de género.