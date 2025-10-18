Este domingo se celebra en Villava el Nafarroa Oinez 2025, la fiesta de las ikastolas de Navarra

La ikastola Paz de Ziganda será la encargada de organizar este domingo, 19 de octubre, el Nafarroa Oinez 2025, en Villava. El evento, que se celebrá por tercera vez en dicha localidad, contará con un amplio programa de actividades, que comenzará desde el sábado 18 de octubre.

Aunque el día grande será el domingo, a lo largo del sábado también se organizarán actividades en la localidad, entre las que destacan la feria de artesanía, talleres, la actuación del mago Asier, juegos para los más pequeños y conciertos los de Ezpika y Gabezin

No obstante, el domingo se celebrará el día grande, con un recorrido de 2.800 metros, adaptado para todas las personas.

El recinto festivo contará con tres espacios: Buruz, Bihotzez y Oinez, donde habrá actividades tanto para niños como para adultos.

La primera zona, el espacio Buruz, se ubicará en las inmediaciones de la ikastola, con actuaciones de los grupos Erraldoien dantzak, Motxila 21, Trikidantz y Gozategi, entre otros. Está también será la localización de la zona Makusi para niños.

La segunda zona, denominada Bihotzez , estará situada en las inmediaciones del parque Ribed de Villava y la plaza consistorial, donde habrá un festival de danzas y la actuación de Gora Musika junto a los gigantes de la ikastola.

Por último, la tercera zona, denominada Oinez , se ubicará junto al campo de fútbol de Huarte, donde sonará la música de los grupos Sorotan Bele, Rebel Noises y el DJ Oihan Vega.

Tiempo revuelto

Según los pronósticos, el festival de las ikastolas vivirá una jornada revuelta, ya que la mañana del domingo despertará nubosa, y podrían aparecer algunas lloviznas nocturnas.

Sin embargo, tendremos temperaturas suaves, con máximas de 24 grados.

Por lo tanto, las temperaturas serán templadas y el cielo nublado en el Nafarroa Oinez 2025.