Nafarroa Oinez jaia ospatuko da igande honetan Atarrabian

Paz de Ziganda ikastola arduratuko da aurtengo jaia antolatzeaz. “Buruz, bihotzez, oinez” lelopean, ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu dute urriaren 19rako.
Nafarroa Oinezeko ibilbidea eta egitaraua. Argazkia: Nafarroa Oinez

EITB

Azken eguneratzea

Jai erraldoia antolatu dute igande honetarako Atarrabiako Paz de Ziganda ikastolako kideek. Hirugarrenez ospatuko dute Nafarroa Oinez herri horretan, eta egitarau zabala prestatu dute.

Egun handia igandea izango den arren, larunbatean ere hainbat ekitaldi izango dira herrian: artisau azoka, tailerrak, Asier magoaren emanaldia, txikientzako jolasak eta Ezpika eta Gabezin taldeen kontzertuak, besteak beste.

Hala ere, igandean ospatuko da jaia bere osotasunean. Aurtengo ibilbideak 2.800 metro izango ditu, pertsona guztiek egiteko modukoa izango da.

Jaiu eremuak hiru gune izango ditu (Buruz, Bihotzez eta Oinez), eta haur zein helduentzako aukera zabala izango da horietan.

Lehen gunea, Buruz gunea, ikastolaren inguruan egongo da. Besteak beste, erraldoien dantzak, Motxila 21, Trikidantz eta Gozategi taldeen emanaldiak izango dira bertan, eta haurrentzako Makusi gunea ere hor egongo da.

Bigarren gunea, Bihotzez izenekoa, Atarrabiako Ribed parkearen eta udaletxe plazaren inguruan egongo da. Bertan, dantza jaialdia edo Gora Musikaren emanaldia izango dira, ikastolako erraldoiekin batera.

Azkenik, hirugarren gunea, Oinez izenekoa, Uharteko futbol-zelaiaren ondoan egongo da. Sorotan Bele taldearen, Rebel Noise taldearen eta Oihan Vega DJaren musika entzungo da bertan.

Eguraldi nahasia

Iragarpenaren arabera, ikastolen jaialdiak egun nahasia izango du. Izan ere, igande goiza hodeitsu izango dugu, eta gau partean euria egin lezake.

Hala ere, tenperatura goxoak izango ditugu, 24 graduko maximoekin.

Horrenbestez, tenperatura epelak baina zeru lainotsua izango dugu 2025eko Nafarroa Oinez jaialdian.

Nafarroa Oinez ekitaldiko ibilbidea eta egitaraua. Argazkia: Nafarroa Oinez.

"Buruz, bihotzez, oinez"

Urtero bezala, Nafarroa Oinez ekitaldiaren antolatzaileek abesti bat sortu du aurtengo jaialdirako. Paz de Ziganda ikastolako eta Atarrabiako eragile-artista batzuekin batera, beste hainbat artista famatuk parte hartu dute bertan.

Horien artean dira Anne Lukin, Eñaut Elorrieta, Pirritx, Porrotx eta Marimotots, Raimundo el canastero, Motxila 21, Goxua'n Salsa eta PDZ abesbatza.

