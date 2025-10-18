Sexualidad en la tercera edad
Muchas personas del colectivo relatan los prejuicios sobre sexualidad en la última etapa de vida

sexualidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kolektiboko pertsona askok sexualitateari buruzko aurreiritziak kontatzen dituzte bizitzako azken etapan
EITB

Última actualización

La película “Maspalomas”, que cuenta con el apoyo de EITB, ha puesto sobre la mesa el debate de las residencias de mayores y el colectivo LGTBI. Son muchas las personas del colectivo que se sienten extrañas al tener que ocultar su sexualidad en la última etapa de vida. 

LGTBI Residencia de Ancianos Sociedad

