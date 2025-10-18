Sexualitatea hirugarren adinean
Kolektibo horretako askok sexualitateari buruzko aurreiritziei egin behar diete aurre bizitzaren azken etapan

EITBren babesa duen "Maspalomas" filmak adinekoen egoitzei eta LGTBI kolektiboari buruzko eztabaida jarri du mahai gainean. Izan ere, kolektibo horretako pertsona asko arrotz sentitzen dira bizitzaren azken etapan beren sexualitatea ezkutatu behar dutelako.

LGTBI Adinekoentzako egoitzak Gizartea

