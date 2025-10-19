Bomberos tratan de controlar un incendio desatado en la Sierra de Elguea
El viento ha propagado las llamas entre Arriola y Narbaiza, y varias dotaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa trabajan en la zona. Se espera que esta misma mañana se pueda dar por extinguido el incendio.
Un incendio declarado sobre las 20:00 horas de este sábado se ha propagado durante las últimas horas en la Sierra de Elguea, entre Arriola y Narbaiza (Araba). A consecuencia del viento se ha propagado durante la noche y se sigue trabajando para controlarlo.
En este contexto, la alcaldesa de esta localidad, desde el puesto de mando, ha confirmado a EITB que los bomberos han estado trabajando toda la noche. Además, ha explicado que no llueve y que "el monte está sucio, por lo que las llamas se han propagado rápido".
En estos momentos se están abriendo caminos para tratar de sofocar con mayor rapidez el fuego, a la espera de que llegue un hidroavión y lance agua desde el aire.
Se trata de un lugar de difícil acceso, y hay varias dotaciones de bomberos, operativos forestales y de montaña, así como dotaciones de bomberos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que trabajan con maquinaria pesada.
Desde la Diputación de Araba han informado de que sobre todo ha ardido zona de maleza y helechos, que en breve se unirá a las labores de extinción un helicóptero, y que esperan sofocar las llamas esta misma mañana.
