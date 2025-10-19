Kontrolatu dute Elgeako mendilerroan piztutako sutea
Haizeak Arriola eta Narbaxa artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak ari dira bertan lanean. Sutea datozen orduetan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak. Une honetan, 25 suhiltzaile inguru omen dira kaltetutako eremua hozten, balizko txingarrek sua berpiztu ez dezaten.
Larunbatean Elgeako mendilerroan, Arriola eta Narbaxa artean (Araba), 20:00ak aldera piztutako sutea zabaldu egin da azken orduetan, eta suhiltzaileak lanean ari dira. Igandeko 14:00ak aldera, sutea perimetratzea lortu dute, eta egonkortze fasean dago.
Igande arratsaldeko azken orduan, 18:30ak aldera, sutea kontrolatu dute Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta Arabako Foru Aldundiak. Une honetan, 25 suhiltzaile inguru omen dira kaltetutako eremua hozten, balizko txingarrek sua berpiztu ez dezaten.
Dirudienez, 2-3 kilometroko perimetroa itxita dago orain.
Goizean, orduko 40 eta 60 kilometro arteko haize boladak izan dira. Gainera, lehorteak eta inguruko kokapenak nabarmen zaildu dituzte garrak itzaltzeko lanak. “Sastraka ugari dituen mendigune malkartsua da”, esan du Jon Apodaka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdietarako teknikariak Euskadi Irratiko "Goizak Gaur" albistegian.
“Goiz da zehazteko zenbateko zabalera kiskali den, baina ez dago pertsonentzako arriskurik inguruan”, azaldu du Apodakak, suteari jarraipena egiteko larrialdi postutik.
Goizean goiz, Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek baso-suteei aurre egiteko duten helikopteroa lanean hasi da. Eguerdi aldera, gainera, euria egin du, eta horrek “nabarmen lagunduko du egoera egonkortzeko eta garrak kontrolpean hartzeko lanetan”.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak basoko eta mendiko langileekin batera ari dira sutea itzaltzeko lanean.
Batez ere sastraka eta garoa erre ditu suak, eta datozen orduetan itzaltzea espero duela adierazi du Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak.
Narbaxako Administrazio Batzarrak salatu duenez, "mendiaren egoerak" eragin duela sutea, ganadurik ez zegoenez ez delako mendia garbitu. "Aldundiak ez du laguntzen garbitzen eta sasiak mozten, sasitza bat moztea mendiari kalte egitea pentsatzen dutelako", azaldu dute bertatik.
Agintariek baieztatu dutenez, suak ez du eraginik izan hiriguneetan, eta ez da etxebizitzarik hustu behar izan. Era berean, inguruan instalatutako aerosorgailuek ez dute kalterik jasan, sugarrek batez ere landaredi baxuari eta zuhaixkei eragin baitiete, ia baso-masarik gabe.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Oroimenean gordeko dute antolatzaileek aurtengo Nafarroako ikastolen aldeko festa
Aurtengo edizioa antolatu duen Paz de Ziganda ikastolako ordezkariak oso pozik agertu dira. "Jendetsua" eta "gorabeherarik gabekoa" izan da aurten Nafarroa Oinez, eta hasiera batean ezarritako helburuak bete ditu.
Mendizale bat erreskatatu dute Atxuriko pasabidean
60 urteko pertsona bat erreskatatu dute Gorbeiako Parke Naturaleko Atxuriko pasabidean ondoezik sentitu ostean. Inguruan ziren mendizaleek gizonari laguntzea lortu dute, baina kaltetuak berak eman behar iza du abisua 112 telefonoan.
Gorrotxategin turroiak egiten hasi dira jada
Aurten 100 urte bete dituzte, eta oso produktu berezia egin dute urteurrena ospatzeko: lima, limoi eta txokolate zurizko turroi freskoa. Gabonetan gehien erosten den produktuetako bat da turroia, eta lau hilabete lehenago hasten dira prestatzen.
Ikerketa sakonagoa eta diagnostiko goiztiarragoa eskatu dituzte Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Egunean egindako bilkuretan
Aurreko urteetan bezala, Gasteizen lasterketa solidarioa egin dute. Donostian, berriz, gaixotasuna ikertzeko "finantzaketa handiagoa" eskatu du Iñurri elkarteak.
Bularreko minbizia dutela jakin zuteneko bizipena partekatu dute lau emakumek
Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da gaur. Automiaketak funtsezkoa izaten jarraitzen du, alerta-seinaleak garaiz identifikatzeko eta tratamendu arrakastatsuak areagotzeko. Erreportaje honetan, lau testigantza bildu ditu EITBk.
Epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta".
Karguekin aske geratu da Bilbon gaixorik zegoen ama zabor artean giltzapetu zuen gizona
Emakumea "higiene baldintza negargarriak" zituen etxebizitza batean zegoen giltzapetuta.
Palestinan "kolonialismoa eta okupazioa" behin betiko amaitzeko eskatu dute milaka pertsonak Iruñean
Yala Nafarroa talde deitzaileak zalantzan jarri ditu egungo su-etenaren "eraginkortasuna eta justizia", baita Israelen eta Hamasen artean AEBen bitartekaritzarekin ezarri berri den bake planaren baldintzak ere, "Israelen zigorgabetasuna" dela eta.
Itsasadarraren azpiko tunelaren proiektua gelditzea eskatu dute Bilbon, "ekozida eta antisoziala" dela arrazoituta
"Kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala andeatzen duelako", ziurtatu dute.