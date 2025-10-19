SUTEA
Kontrolatu dute Elgeako mendilerroan piztutako sutea

Haizeak Arriola eta Narbaxa artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak ari dira bertan lanean. Sutea datozen orduetan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak. Une honetan, 25 suhiltzaile inguru omen dira kaltetutako eremua hozten, balizko txingarrek sua berpiztu ez dezaten.

Larunbatean Elgeako mendilerroan, Arriola eta Narbaxa artean (Araba), 20:00ak aldera piztutako sutea zabaldu egin da azken orduetan, eta suhiltzaileak lanean ari dira. Igandeko 14:00ak aldera, sutea perimetratzea lortu dute, eta egonkortze fasean dago.

Igande arratsaldeko azken orduan, 18:30ak aldera, sutea kontrolatu dute Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta Arabako Foru Aldundiak. Une honetan, 25 suhiltzaile inguru omen dira kaltetutako eremua hozten, balizko txingarrek sua berpiztu ez dezaten.

Dirudienez, 2-3 kilometroko perimetroa itxita dago orain.

Goizean, orduko 40 eta 60 kilometro arteko haize boladak izan dira. Gainera, lehorteak eta inguruko kokapenak nabarmen zaildu dituzte garrak itzaltzeko lanak. “Sastraka ugari dituen mendigune malkartsua da”, esan du Jon Apodaka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdietarako teknikariak Euskadi Irratiko "Goizak Gaur" albistegian.

“Goiz da zehazteko zenbateko zabalera kiskali den, baina ez dago pertsonentzako arriskurik inguruan”, azaldu du Apodakak, suteari jarraipena egiteko larrialdi postutik.

Goizean goiz, Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek baso-suteei aurre egiteko  duten helikopteroa lanean hasi da. Eguerdi aldera, gainera, euria egin du, eta horrek “nabarmen lagunduko du egoera egonkortzeko eta garrak kontrolpean hartzeko lanetan”.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak basoko eta mendiko langileekin batera ari dira sutea itzaltzeko lanean.

Batez ere sastraka eta garoa erre ditu suak, eta datozen orduetan itzaltzea espero duela adierazi du Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak.

Narbaxako Administrazio Batzarrak salatu duenez, "mendiaren egoerak" eragin duela sutea, ganadurik ez zegoenez ez delako mendia garbitu. "Aldundiak ez du laguntzen garbitzen eta sasiak mozten, sasitza bat moztea mendiari kalte egitea pentsatzen dutelako", azaldu dute bertatik.

Agintariek baieztatu dutenez, suak ez du eraginik izan hiriguneetan, eta ez da etxebizitzarik hustu behar izan. Era berean, inguruan instalatutako aerosorgailuek ez dute kalterik jasan, sugarrek batez ere landaredi baxuari eta zuhaixkei eragin baitiete, ia baso-masarik gabe.

Sutea Elgean
