Cuatro mujeres comparten su vivencia personal al tener conocimiento de padecer cáncer de mama

Euskaraz irakurri: Bularreko minbizia dutela jakin zuteneko bizipena partekatu dute lau emakumek
Este domingo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. La autoexploración continúa siendo clave para identificar signos de alerta a tiempo, y aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso. En este reportaje, EITB recoge cuatro testimonios que dan rostro y voz a esta realidad.

