Bularreko minbizia dutela jakin zuteneko bizipena partekatu dute lau emakumek
Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da gaur. Automiaketak funtsezkoa izaten jarraitzen du, alerta-seinaleak garaiz identifikatzeko eta tratamendu arrakastatsuak areagotzeko. Erreportaje honetan, lau testigantza bildu ditu EITBk.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gorrotxategi lantegian turroiak prestatzen hasi dira jada
Aurten 100 urte bete dituzte, eta oso produktu berezia prestatu dute urteurrena ospatzeko: lima, limoi eta txokolate zurizko turroi freskoa. Gabonetan gehien erosten den produktuetako bat da turroia, eta lau hilabete lehenago hasten dira prestatzen.
Nafarroa Oinez jendetsua, Atarrabian
Paz de Ziganda ikastolak antolatu du aurten euskararen eta ikastolen aldeko topaketa.
Epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta".
Karguekin aske geratu da Bilbon gaixorik zegoen ama zabor artean giltzapetu zuen gizona
Emakumea "higiene baldintza negargarriak" zituen etxebizitza batean zegoen giltzapetuta.
Ikerketa sakonagoa eta diagnostiko goiztiarragoa eskatu dute Bularreko Minbiziaren Egunean egindako bilkuretan
Aurreko urteetan bezala, Gasteizen lasterketa solidarioa egin dute. Donostian, berriz, gaixotasuna ikertzeko "finantziazio handiagoa" eskatu du Iñurri elkarteak.
Elgeako mendilerroan piztutako sutea perimetratzea lortu dute, eta egonkortze fasean dago
Haizeak Arriola eta Narbaxa artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak ari dira bertan lanean. Sutea datozen orduetan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak.
Palestinan "kolonialismoa eta okupazioa" behin betiko amaitzeko eskatu dute milaka pertsonak Iruñean
Yala Nafarroa talde deitzaileak zalantzan jarri ditu egungo su-etenaren "eraginkortasuna eta justizia", baita Israelen eta Hamasen artean AEBen bitartekaritzarekin ezarri berri den bake planaren baldintzak ere, "Israelen zigorgabetasuna" dela eta.
Itsasadarraren azpiko tunelaren proiektua gelditzea eskatu dute Bilbon, "ekozida eta antisoziala" dela arrazoituta
"Kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala andeatzen duelako", ziurtatu dute.
Emakume bat ikertzen ari dira Bilbon, bere umea abandonatu zuelakoan
Ikerketapean diren gertakariak ostiraleko 22:30 aldera izan ziren, Santutxu auzoan, eta gizarte-langile batek hartu zuen haurraren ardura. Bilboko Udalaren zaintzapean dago oraingoz.