Bularreko Minbiziaren Munduko Eguna
Bularreko minbizia dutela jakin zuteneko bizipena partekatu dute lau emakumek

Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da gaur. Automiaketak funtsezkoa izaten jarraitzen du, alerta-seinaleak garaiz identifikatzeko eta tratamendu arrakastatsuak areagotzeko. Erreportaje honetan, lau testigantza bildu ditu EITBk.

