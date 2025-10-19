Gorbea
Rescatado un senderista en el paso de Atxuri

Rescate en el Parque Natural del Gorbeia. Imágenes: Ertzaintza.
Euskaraz irakurri: Mendizale bat erreskatatu dute Atxuriko pasabidean
Una persona de 60 años ha sido rescatado tras sentirse indispuesto en el paso de Atxuri del Parque Natural del Gorbea .Unos senderistas han logrado asistir inicialmente al hombre, pero este necesitaba asistencia sanitaria, y ha sido el mismo afectado el que ha dado el aviso el 112.

Cuadrilla de Gorbeialdea Accidentes de montaña Monte Gorbea Sociedad

