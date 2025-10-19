Gorbeia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mendizale bat erreskatatu dute Atxuriko pasabidean

Erreskatea Gorbeian
18:00 - 20:00

Gorbeiako Parke Naturaleko erreskatea. Irudiak: Ertzaintza.

author image

EITB

Azken eguneratzea

60 urteko pertsona bat erreskatatu dute Gorbeiako Parke Naturaleko Atxuriko pasabidean ondoezik sentitu ostean. Inguruan ziren mendizaleek gizonari laguntzea lortu dute, baina kaltetuak berak eman behar iza du abisua 112 telefonoan.

Gorbeialdeko kuadrilla Mendiko istripuak Gorbeia mendia Gizartea

Albiste gehiago

Gehiago kargatu