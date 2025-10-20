Robo en el Louvre
¿Están debidamente protegidos los museos vascos?

Seguridad en los museos vascos
Almacen de ARTIUM. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Behar bezala babestuta al daude Euskal Herriko museoak?

Los museos vascos no han sufrido robos significativos en los últimos años, pero las actualizaciones de los protocolos de seguridad son constantes para evitar cualquier incidente como el del Louvre de París.

