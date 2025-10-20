Lapurreta Louvren
Behar bezala babestuta al daude Euskal Herriko museoak?

Seguridad en los museos vascos
18:00 - 20:00
ARTIUMen biltegia. Argazkia: EITB.

Euskal museoek ez dute lapurreta nabarmenik jasan azken urteotan, baina segurtasun-protokoloen eguneraketak etengabeak dira Parisko Louvre bezalako edozein gertakari saihesteko.

