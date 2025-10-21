TRANSPORTE PÚBLICO
Renfe recupera a partir de mañana la totalidad del servicio de la línea de Cercanías Bilbao-Santurtzi

Tras el incendio en la catenaria ocurrido el pasado 23 de septiembre, mañana se volverán a ofrecer las frecuencias habituales desde el inicio del servicio a las 5:02 horas.
renfe etenda
Euskaraz irakurri: Renfek Bilbo-Santurtzi aldiriko trenen zerbitzu osoa berreskuratuko du bihartik aurrera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La línea de Cercanías C1 de Renfe, que une Bilbao y Santurtzi, recuperará la totalidad de la circulación ferroviaria, de forma que ofrecerá el 100% del servicio todos los días de la semana, tras funcionar entre Barakaldo y Santurzi con una horario temporal reducido como consecuencia de un incendio en la catenaria ocurrido el pasado 23 de septiembre, según ha informado Renfe.

El incendido, registrado en la catenaria en Peñota (Santurtzi), obligó a interrumpir el servicio ferroviario entre Barakaldo y Santurtzi, en la línea de Cercanías C1. El pasado 4 de octubre se recuperó la circulación ferroviaria completa del servicio que se presta los fines de semana (sábado y domingo), mientras que entre Barakaldo y Santurtzi se circulaba con un horario temporal reducido un 50% del habitual de lunes a viernes.

El pasado 8 de octubre la línea C1 de Renfe recuperó la circulación ferroviaria completa también en los días laborales hasta las 13:00 horas, mientras que el resto de la jornada continuaba con la reducción de frecuencias establecida por la avería de septiembre.

A partir de este miércoles, 22 de octubre, la línea de Renfe entre Bilbao y Santurtzi recuperará la totalidad de los servicios, de forma que se volverán a ofrecer las frecuencias habituales desde el inicio del servicio a las 5:02 horas.

Renfe Sociedad

