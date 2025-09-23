Bizkaia
Un incendio interrumpe el tráfico de Cercanías de Renfe en La Peñota, en Santurtzi

Además, el incendio ha afectado a la tensión eléctrica entre Bilbao y Santurtzi, lo que está provocando retrasos en las líneas C1 y C2.
Euskaraz irakurri: Sute batek Renfeko aldirietako trafikoa eten du Peñotan (Santurtzi)
author image

EITB

Última actualización

Un incendio desatado esta madrugada en la estación de La Peñota, en Santurtzi (Bizkaia), ha interrumpido el tráfico ferroviario en esta red de cercanías de Renfe.

Las llamas han comenzado las 3:30 horas de este martes por causas que aun se desconocen, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El fuego ya está sofocado, pero aún permanecen dotaciones de bomberos trabajando en el lugar.

Además, el incendio ha afectado a la tensión eléctrica entre Bilbao y Santurtzi, lo que está provocando retrasos en las líneas C1 y C2.

Incendios Renfe Santurtzi Bilbao Sociedad

