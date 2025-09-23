Bizkaia
Sute batek Renfeko aldirietako tren-zirkulazioa etenarazi du Santurtzin, Peñotako geltokian

Bestalde, sutearen ondorioz, Bilbo eta Santurtzi arteko tentsio elektrikoa kaltetu da, eta horrek atzerapenak eragin ditu C1 eta C2 lineetan.

EITB

Sutea piztu da astearte goizalde honetan Peñotako tren-geltokian, Santurtzin, eta Renfeko aldirietako tren-zirkulazioa etenarazi du.

Sutea 03:30ean hasi da, eta arrazoiak argitzeko daude oraindik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Sua itzalita dago, baina suhiltzaileak lanean ari dira oraindik.

Bestalde, sutearen ondorioz, Bilbo eta Santurtzi arteko tentsio elektrikoa kaltetu da, eta horrek atzerapenak eragin ditu C1 eta C2 lineetan.

