Renfe recupera al completo la circulación ferroviaria los sábados y los domingos entre Bilbao y Santurtzi

La línea de Cercanías C1 entre Bilbao y Santurtzi recuperará la circulación ferroviaria completa este próximo sábado, de forma que los sábados y domingos ofrecerá el 100 % del servicio de fin de semana, según ha informado Renfe.

No obstante, tras el corte por un incendio en la catenaria a la altura del apeadero en Peñota ocurrido el pasado 23 de septiembre, desde este pasado lunes se circula en tren de nuevo entre Barakaldo y Santurtzi, con un "horario temporal reducido", del 50 % del habitual de lunes a viernes, hasta nuevo aviso, "porque todavía hay límites de capacidad en la red" tras la avería.

Adif sigue trabajando para solucionar unos daños en la infraestructura aún no están del todo subsanados. De ahí que continúe la circulación, pero al 50% de la frecuencia habitual hasta nuevo aviso, tal como ha detallado Renfe.