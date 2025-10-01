Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Renfek erabat berreskuratuko du larunbat eta igandeetan Bilbo eta Santurtzi arteko tren-zirkulazioa

Astelehenetik ostiralera, aldiz, trenak ohiko ordutegiaren % 50eko aldi baterako ordutegi murriztuarekin zirkulatzen du, beste abisu bat eman arte.

renfe etenda
Renferen tren unitate bat, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilbo eta Santurtzi arteko C1 Aldiriko Lineak tren zirkulazio osoa berreskuratuko du datorren larunbatean, eta larunbat eta igandeetan asteburuko zerbitzuaren % 100 eskainiko du, Renfek jakinarazi duenez.

Joan den irailaren 23an, Peñotako geralekuaren parean katenarian izandako sute batek tren-zerbitzua etetea behar zuen, baina joan den astelehenetik trena zirkulatzen ari da berriro Barakaldo eta Santurtzi artean. Astelehenetik ostiralera, aldi baterako murriztuarekin ari da egiten, ohiko frekuentziaren % 50eko maiztasunarekin, beste abisu bat eman arte.

Adifek azpiegituran izandako kalteak konpontzeko lanean jarraitzen du, baina oraindik ez daude erabat konponduta. Horregatik jarraitzen du zirkulazioak, baina ohiko maiztasunaren % 50ean, Renfek zehaztu duen bezala.

Renfe Bizkaia Santurtzi Bilbo Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Elhuyarren aditu plataforma
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elhuyarrek sei hizkuntzatan automatikoki bikoizteko plataforma sortu du

Elhuyar Fundazioak Euskal Herriko lehenengo bikoizketa automatikoko plataforma sortu eta martxan jarri du. Erreminta honekin ikus-entzunezko eduki bat sei hizkuntzatan (euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, galiziera eta katalana) bikoiztu daiteke eta jatorrizko ahotsak imitatzeko aukera ematen du. Tresna berria Aditu plataforman integratu da. Horrela, plataforma hau azpitituluak sortzeko plataforma izatetik automatikoki bikoizteko aukera ematera igaro da.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bingen Zupiriaren arabera, segurtasunaren arloan "hainbat gertakari larri" izan dira aurten euskal gizartean

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, "arazo sozial oso garrantzitsua" dago, urtarriletik abuztura 10 hilketa izan baitira Euskadin, bai eta emakumeen aurkako "hainbat motatako eraso asko" ere. Gainera, nabarmendu duenez, Euskadin "arma zuriak erabiltzera ohituta dauden eta gatazka asko sortzen dituzten pertsonak" egon badaudela "egiaztatu" ahal izan dute. 

Bingen Zupiria radio euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bernedoko udalekuetan umeen eskubideak bermatu diren ala ez aztertzea da "garrantzitsuena", Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, lehentasuna da mahai gainean dauden lau salaketak aztertzea eta horiei erantzuna ematea. Radio Euskadin egin duen elkarrizketan, hausnarketarako deia ere egin du. Ildo horretan, erakunde pribatuek antolatutako aisialdiko eta aisialdiko jardueren jarraipena egiteko indarrean dauden arauak egokienak ote diren berrikustearen alde egin du.

Gehiago kargatu