Renfek Bilbo-Santurtzi aldiriko trenen zerbitzu osoa berreskuratuko du bihartik aurrera
Joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondoren, bihar ohiko maiztasunak eskainiko dira berriro zerbitzua hasten denetik, 5:02an.
Renferen C1 aldiriko lineak, Bilbo eta Santurtzi lotzen dituenak, trenbide-zirkulazio osoa berreskuratuko du, eta, beraz, zerbitzuaren % 100 eskainiko du asteko egun guztietan, Barakaldo eta Santurtzi artean aldi baterako ordutegi murriztuarekin funtzionatu ondoren, joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondorioz, Renfek jakinarazi duenez.
Gertakaria Peñotako (Santurtzi) katenarian erregistratu zen, eta, horren ondorioz, Barakaldo eta Santurtzi arteko tren-zerbitzua eten behar izan zen, C1 aldiriko linean. Urriaren 4an, asteburuetan (larunbata eta igandea) ematen den zerbitzuaren trenbide-zirkulazio osoa berreskuratu zen, eta Barakaldo eta Santurtzi artean, berriz, astelehenetik ostiralera ematen den ohiko zerbitzua % 50era murriztu zen.
Joan den urriaren 8an, Renferen C1 lineak tren-zirkulazio osoa berreskuratu zuen lanegunetan ere, 13:00ak arte; gainerako orduetan, berriz, iraileko matxurak ezarritako maiztasun-murrizketarekin jarraitu zuen.
Asteazken honetatik, urriaren 22tik, aurrera, Bilbo eta Santurtzi arteko Renferen lineak zerbitzu guztiak berreskuratuko ditu, eta, horrela, ohiko maiztasunak eskainiko dira 5:02an zerbitzua hasten denetik.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Bi atxilotu besarkadaren metodoa erabiliz Tuteran lapurreta egiteagatik
Katalunian bizi diren 24 eta 25 urteko gizon bat eta emakume bat atxilotu dituzte Errioxan, Tuteran (Nafarroa) eta Errioxako hainbat herritan besarkadaren metodoaren bidez egindako bost lapurreta egitea eta Kantabrian indarkeriaz egindako lapurreta-saiakera eta etxe batean indarrez sartzea egotzita.
Bilbo, Iruñea eta Donostia, Estatuan etxebizitza okupatu gutxien salgai dituzten hirien artean
Idealistaren azterlan baten arabera, Bilbon salgai dauden etxebizitzen % 1 eta Donostiakoen % 1,7 baino ez daude "okupatuta", estatuko batez bestekoaren (% 3) oso azpitik. Espainia osoan 23.000 higiezin baino gehiago daude egoera horretan.
Bilboko Olabeaga auzoa berritzeko urrats erabakigarria: trena lurperatu eta 600 etxebizitza eraikiko dira
Bi hamarkada baino gehiagoko itxaronaldiaren ondoren, Olabeaga biziberritzeko proiektuaren tramitazioa bizkortu egingo da. Bilbao Ría 2000k urtea amaitu baino lehen onartuko ditu trenbide-trazadura integratzeko eta auzoaren hiri-antolamenduko lehiaketarako agiriak.
"Ez dugu behar, ez dugu nahi": Donostiako Gastronomy Open Ecosystem ekimenaren aurrean manifestatu dira herritarrak
Auzotar plataforma batek eta hainbat elkartek protesta egin dute Basque Culinary Centerren (BCC) egoitza berriaren eraikinaren aurka, Donostian, zientzia, berrikuntza eta ekintzailetza gastronomikoa batzen dituen GOe (Gastronomy Open Ecosystem) ekimen estrategikoaren inaugurazioan.
GMT 0, +1 edo +2: Zer ordu-eremu dagokio Euskal Herriari?
1884an gaur egunera arte heldu zaigun sistema ezarri zen: mundua 24 ordu-eremutan banandu zen. Espainiak zein Frantziak zegokien eremuan jarri zituzten erlojuak: GMT 0. Baina Gerra Zibilaren ondoren, bi estatuek GMT+1 ordu-eremua hartu zuten, Berlinekin bat egiteko, eta udan, gainera, beste ordubete aurreratzen dute.
Ofizialki inauguratu dute GOe eraikina, Basque Culinary Centerreko berrikuntza-laborategi berria
Gastronomiako adituak eta profesionalak izan dira gaur, astelehena, Basque Culinary Centerren egoitza berriaren inaugurazio ofizialean. Unibertsitate eta ikerketa zentro hori Donostiako Gros auzoan da.
Espainiako Gobernuak espedientea ireki dio jaialdien promotore bati praktika bidegabeak sustatzeagatik
Kontsumo Ministerioak adierazi duenez, jarduera horiek, hala nola jaialdietara janariarekin eta edariarekin sartzearen debekua egiaztatuz gero, milioi bat euro arteko isunak ekar ditzakete.
Eraso homofobo bat ikertzen ari dira Tuteran
Ikerketa herriko Udaltzaingoak hartu du bere gain. Erasotzailea identifikatu eta bilatzeko lanetan ari dira.
Behar bezala babestuta al daude Euskal Herriko museoak?
Euskal museoek ez dute lapurreta nabarmenik jasan azken urteotan. Etengabe eguneratzen dituzte segurtasun-protokoloeak, Parisko Louvren gertatutakoaren moduko edozein lapurreta saihesteko.