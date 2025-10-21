GARRAIO PUBLIKOA
Renfek Bilbo-Santurtzi aldiriko trenen zerbitzu osoa berreskuratuko du bihartik aurrera

Joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondoren, bihar ohiko maiztasunak eskainiko dira berriro zerbitzua hasten denetik, 5:02an.

renfe etenda
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Renferen C1 aldiriko lineak, Bilbo eta Santurtzi lotzen dituenak, trenbide-zirkulazio osoa berreskuratuko du, eta, beraz, zerbitzuaren % 100 eskainiko du asteko egun guztietan, Barakaldo eta Santurtzi artean aldi baterako ordutegi murriztuarekin funtzionatu ondoren, joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondorioz, Renfek jakinarazi duenez.

Gertakaria Peñotako (Santurtzi) katenarian erregistratu zen, eta, horren ondorioz, Barakaldo eta Santurtzi arteko tren-zerbitzua eten behar izan zen, C1 aldiriko linean. Urriaren 4an, asteburuetan (larunbata eta igandea) ematen den zerbitzuaren trenbide-zirkulazio osoa berreskuratu zen, eta Barakaldo eta Santurtzi artean, berriz, astelehenetik ostiralera ematen den ohiko zerbitzua % 50era murriztu zen.

Joan den urriaren 8an, Renferen C1 lineak tren-zirkulazio osoa berreskuratu zuen lanegunetan ere, 13:00ak arte; gainerako orduetan, berriz, iraileko matxurak ezarritako maiztasun-murrizketarekin jarraitu zuen.

Asteazken honetatik, urriaren 22tik, aurrera, Bilbo eta Santurtzi arteko Renferen lineak zerbitzu guztiak berreskuratuko ditu, eta, horrela, ohiko maiztasunak eskainiko dira 5:02an zerbitzua hasten denetik.

Renfe Gizartea

