BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Renfek Barakaldo eta Santurtzi arteko tren-zirkulazioa berreskuratuko du astelehen honetan, baina % 50ean

"Ordutegi murriztua izango da, sarean oraindik gaitasun-mugak daudelako" matxuraren ondorioz, Renferen esanetan.

renfe etenda

Renferen aldiriko tren bat. Argazkia: EITB

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Renfek Barakaldo eta Santurtzi arteko aldiriko trenen zirkulazioari berrekingo dio astelehen honetan, asteartean katenarian izandako sute baten ondorioz etenda izan ondoren, baina ohiko maiztasunaren erdia eskainiko du azpiegituraren kalteak guztiz konpondu arte, Renfek jakinarazi duenez.

Hala, astelehen honetatik aurrera, trenez zirkulatuko da berriro Barakaldo eta Santurtzi artean, baina "ordutegi murriztua izango da", ohiko ordutegiaren % 50ekoa, "oraindik ere sarean gaitasun-mugak daudelako".

Katenariari eragin zion sutearen ondorioz, Barakaldo eta Santurtzi arteko zerbitzua ezin izan da normaltasunez eman. Hori dela eta, konpainiak autobus zerbitzua eskaini du trenen maiztasun berarekin, "bidaiarien mugikortasuna bermatzeko", matxura konpondu arte.

Teknikariek astelehenetik aurrera bi geltokien arteko zirkulazioari oniritzia eman badiote ere, azpiegituran izandako kalteak ez daude erabat konponduta.

Renfe Bizkaia Barakaldo Santurtzi Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu