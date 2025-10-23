Fiestas de San Severino
El olor a alubias llena Balmaseda, como cada año, por el concurso de putxeras

Este año, se ha batido el récord de participantes: 231. A lo largo de la mañana ha habido viento, incluso lluvia a ratos, pero los vecinos y vecinas de la localidad ha seguido disfrutando del ambiente festivo.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Babarrun usainak betetzen du Balmaseda, urtero bezala, putxera lehiaketa dela eta
EITB

Este año, se ha batido el récord de participantes: 231. A lo largo de la mañana ha habido viento, incluso lluvia a ratos, pero los vecinos y vecinas de la localidad ha seguido disfrutando del ambiente festivo.

Gastronomía Balmaseda Bizkaia Sociedad

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
