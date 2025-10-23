XEBERIN DEUNA

Urtero legez, Balmasedan, putxera bete indaba

Este año, se ha batido el récord de participantes: 231. A lo largo de la mañana ha habido viento, incluso lluvia a ratos, pero los vecinos y vecinas de la localidad ha seguido disfrutando del ambiente festivo.
Aurten, errekorra hautsi dute eta 231 parte-hartzaile izan dira lehian indaba-jan onenaren tituluagatik. Goizean zehar haizea ibili da, baita euria ere, ez diote jai-giroari enbarazurik egin.

