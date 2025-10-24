Será noticia: Vacunódromo contra la gripe en Bilbao, suspendidas las ferias de ganado y día contra el cambio climático

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 24 de octubre de 2025:

- Vacunódromo contra la gripe en BIlbao: Osakidetza abre este viernes el vacunódromo contra la gripe en La Casilla (Bilbao), donde se prevé inmunizar a unas 1000 personas al día, después de que se hayan duplicado los contagios en Bizkaia respecto a estas fechas de los últimos años. Según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco, las personas de este territorio a partir de 14 años podrán acudir a ese pabellón del centro de Bilbao de 08:00 a 20:00, durante 15 días, incluidos fines de semana, y sin necesidad de pedir cita previa.

- Suspendidas las ferias de ganado: Las ferias de ganado quedan suspendidas temporalmente en toda Euskal Herria como medida preventiva frente a la dermatosis nodular. La decisión se toma como medida de precaución ante el empeoramiento de la situación sanitaria del ganado vacuno en Francia, aunque de momento no se haya registrado ningún caso en Euskal Herria.

- Día contra el cambio climático: Cada hogar vasco genera, de media, 8 toneladas de CO₂ por persona al año, un nivel considerado “altísimo” por los expertos y que hace urgente tomar medidas para acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. Esta cifra incluye tanto las emisiones directas —como el uso de vehículos privados o la calefacción de los hogares— como las indirectas, asociadas a la producción de bienes y servicios que consumimos. He aquí cinco gestos cotidianos que parecen inocuos pero que tienen un impacto ambiental profundo y duradero.