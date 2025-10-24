Será noticia: Vacunódromo contra la gripe en Bilbao, suspendidas las ferias de ganado y día contra el cambio climático
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 24 de octubre de 2025:
- Vacunódromo contra la gripe en BIlbao: Osakidetza abre este viernes el vacunódromo contra la gripe en La Casilla (Bilbao), donde se prevé inmunizar a unas 1000 personas al día, después de que se hayan duplicado los contagios en Bizkaia respecto a estas fechas de los últimos años. Según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco, las personas de este territorio a partir de 14 años podrán acudir a ese pabellón del centro de Bilbao de 08:00 a 20:00, durante 15 días, incluidos fines de semana, y sin necesidad de pedir cita previa.
- Suspendidas las ferias de ganado: Las ferias de ganado quedan suspendidas temporalmente en toda Euskal Herria como medida preventiva frente a la dermatosis nodular. La decisión se toma como medida de precaución ante el empeoramiento de la situación sanitaria del ganado vacuno en Francia, aunque de momento no se haya registrado ningún caso en Euskal Herria.
- Día contra el cambio climático: Cada hogar vasco genera, de media, 8 toneladas de CO₂ por persona al año, un nivel considerado “altísimo” por los expertos y que hace urgente tomar medidas para acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. Esta cifra incluye tanto las emisiones directas —como el uso de vehículos privados o la calefacción de los hogares— como las indirectas, asociadas a la producción de bienes y servicios que consumimos. He aquí cinco gestos cotidianos que parecen inocuos pero que tienen un impacto ambiental profundo y duradero.
Más noticias sobre sociedad
Ambulancias retiradas de Osakidetza acaban en el mercado de segunda mano
Una ambulancia de 2015 utilizada en el servicio público vasco de emergencias se ofrece en una página de compraventa por 7.000 euros, con los distintivos y equipos todavía visibles. La empresa adjudicataria Ambulancias Gipuzkoa advierte de que no pueden circular sin eliminar los símbolos oficiales.
Los autobuses de Bizkaibus contarán con mamparas de seguridad para evitar agresiones
En el último año se ha producido 67 agresiones a conductores e inpesctores de Bizkaibus, de las cuales seis han sido físicas.
Gloria Totoricagüena, Premio Manuel Lekuona 2025 por su labor en la investigación y difusión de la diáspora vasca
Eusko Ikaskuntza reconoce a una de las principales especialistas en la comunidad vasca global y promotora internacional de la realidad cultural de Euskal Herria.
Abierto el ‘vacunódromo’ contra la gripe en Bilbao, ante el aumento de casos en Bizkaia
El centro se ubica en el pabellón de La Casilla, y permanecerá abierto de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas, durante al menos 15 días.
¿Sabías que tu hogar contamina tanto como 8 toneladas de CO₂ al año?
Transporte, alimentación y vivienda concentran la mayor parte de las emisiones de los hogares vascos.
Cinco hábitos actuales que provocan el calentamiento del planeta
Además de los grandes focos de contaminación, como la deforestación, la generación de residuos, el mal uso de los recursos hídricos, el uso excesivo de plásticos de un solo uso o las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del transporte y la industria, hay otros tantos gestos cotidianos que parecen inocuos pero que tienen un impacto ambiental profundo y duradero.
Las ferias de ganado quedan suspendidas temporalmente en toda Euskal Herria ante la dermatosis nodular
En la CAV y Navarra la prohibición se mantendrá, al menos, hasta el 30 de noviembre, mientras que en Iparralde, de momento, se han suspendido las ferias ganaderas hasta principios de noviembre. En todos los territorrios la prohibición podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco condena el "boicot" a dos ertzainas en EHU
Parte del alumnado del curso de Criminología protestó por la propuesta de que estos agentes, también alumnos, dieran una charla, por lo que el profesorado decidió cancelar la dinámica.
La Milla Cuántica, una nueva herramienta para visibilizar el trabajo en el ámbito científico
A la presenación han asistido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, Juana Goizueta, y el director de Basque Quantum, Javier Aizpurua. El acceso a la visita virtual se puede obtener a través de los códigos QR instalados en los tótems físicos del recorrido o a través de la web de Basque Quantum.