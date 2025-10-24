TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Gripearen aurkako txertoa jartzeko gune handia Bilbon, ganadu azokak bertan behera Euskal Herrian eta klima aldaketaren aurkako eguna

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

GRAFCAV5471. BARAÑÁIN (NAVARRA) (ESPAÑA), 20/10/2025.- El consejero de Salud Fernando Domínguez ha presentado este lunes en el Centro de Salud de Barañáin la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid del curso 25-26. En imagen una paciente recibiendo la vacuna contra la gripe. EFE/Iñaki Porto
Gripearen aurkako txertaketa. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Txertaketa gune handia Bilbon: Osakidetzak gripearen aurkako txertoa jartzeko gune handia irekiko du Bilboko Casilla pabiloian. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, 14 urtetik gorako pertsonak Bilboko zentroko pabiloi horretara joan ahal izango dira astelehenetik igandera (08:00etatik 20:00etara), 15 egunez, eta aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe. 

-  Ganadu azokak bertan behera Euskal Herrian: Ganadu feriak aldi baterako debekatu dituzte Euskal Herri osoan, behi aziendari eragiten dion Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitzaren epidemia zabal ez dadin. Euskal Herrian momentuz ez dute kasurik hauteman. 

- Klima aldaketaren aurkako eguna: Ba al zenekien zure etxeak urtean 8 tona CO₂ kutsatzen dituela? Hona hemen badira ingurumean eragin sakon eta iraunkorra duten eguneroko bost ohitura. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia zigortu du Iruñean izandako bortxaketa bikoitz bat behar bezala ez ikertzeagatik

Epaiak 2023ko azaroan bi neska iruindarrek aurkeztutako demanda ebazten du. Salaketa horren arabera, 2016ko abenduan bortxatuak izan ziren kontzientzia eta borondatea baliogabetu eta mendetasun kimikoko substantziaren bat  (burundanga) emanez zentzu oro kendu ondoren; eta bortxaketa horiek zigorrik gabe geratu ziren, Nafarroako epaitegiek eta auzitegiek kasua artxibatu zutelako epaiketarik egin gabe.

