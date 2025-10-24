Albiste izango dira: Gripearen aurkako txertoa jartzeko gune handia Bilbon, ganadu azokak bertan behera Euskal Herrian eta klima aldaketaren aurkako eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Txertaketa gune handia Bilbon: Osakidetzak gripearen aurkako txertoa jartzeko gune handia irekiko du Bilboko Casilla pabiloian. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, 14 urtetik gorako pertsonak Bilboko zentroko pabiloi horretara joan ahal izango dira astelehenetik igandera (08:00etatik 20:00etara), 15 egunez, eta aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe.
- Ganadu azokak bertan behera Euskal Herrian: Ganadu feriak aldi baterako debekatu dituzte Euskal Herri osoan, behi aziendari eragiten dion Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitzaren epidemia zabal ez dadin. Euskal Herrian momentuz ez dute kasurik hauteman.
- Klima aldaketaren aurkako eguna: Ba al zenekien zure etxeak urtean 8 tona CO₂ kutsatzen dituela? Hona hemen badira ingurumean eragin sakon eta iraunkorra duten eguneroko bost ohitura.
Bizkaibuseko autobusek segurtasun-manparak izango dituzte erasoak saihesteko
Azken urtean Bizkaibuseko gidariek eta ikuskatzaileek 67 eraso jasan dituzte, horietatik sei fisikoak.
Gloria Totoricaguena, 2025eko Manuel Lekuona Saria, euskal diaspora ikertzen eta zabaltzen egindako lanagatik
Euskal komunitate globalean eta Euskal Herriko errealitate kulturalaren nazioarteko sustatzailean espezialista nagusietako bat aitortu du Eusko Ikaskuntzak.
Ireki dute gripearen aurkako txertoa jartzeko txertaketa gune handia Bilbon
Zentroa Casillako pabiloian kokatuta dago, eta astelehenetik igandera egongoko da irekita (08:00etatik 20:00etara), gutxienez bi astez. 14 urtetik gorako bizkaitarrak joan daitezke eta ez da hitzordurik hartu behar.
Ba al zenekien zure etxeak urtean 8 tona CO₂ kutsatzen dituela?
Garraioa, elikadura eta etxebizitza dira EAEko etxeetako emisio gehienak.
Planeta berotzea eragiten duten gaur egungo bost ohitura
Poluzio-gune handiez gain (deforestazioa, hondakinak sortzea, ur-baliabideak gaizki erabiltzea, erabilera bakarreko plastikoak gehiegi erabiltzea edo garraioak eta industriak berotegi-efektuko gasak isurtzea, adibidez), badira beste hainbat eguneroko keinu kaltegabeak diruditenak, baina ingurumen-inpaktu sakon eta iraunkorra dutenak.
Ganadu feriak aldi baterako debekatu dituzte Euskal Herri osoan, dermatosi nodularra dela eta
EAEn eta Nafarroan azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta Ipar Euskal Herrian, berriz, azaroaren hasierara arte. Nolanahi ere, egoeraren bilakaeraren arabera, lurralde guztietan debekua denboran luzatzea erabaki dezakete.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bi ertzaini EHUn egindako "boikota" gaitzetsi du
Kriminologia ikastaroko ikasle batzuek protesta egin zuten agente horiek hitzaldi bat eman ez zezaten, eta irakasleek dinamika bertan behera uztea erabaki zuten.
Milia Kuantikoa, zientzia esparruan egiten duten lana ikusarazteko tresna
Aurkezpenean izan dira Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias, EHUren Gipuzkoako campuseko errektoreorde Juana Goizueta eta Basque Quantumen zuzendari Javier Aizpurua. Bisita birtualerako sarbidea ibilbideko totem fisikoetan instalatutako QR kodeen bidez eta Basque Quantumen webgunearen bidez eskuratu daiteke.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia zigortu du Iruñean izandako bortxaketa bikoitz bat behar bezala ez ikertzeagatik
Epaiak 2023ko azaroan bi neska iruindarrek aurkeztutako demanda ebazten du. Salaketa horren arabera, 2016ko abenduan bortxatuak izan ziren kontzientzia eta borondatea baliogabetu eta mendetasun kimikoko substantziaren bat (burundanga) emanez zentzu oro kendu ondoren; eta bortxaketa horiek zigorrik gabe geratu ziren, Nafarroako epaitegiek eta auzitegiek kasua artxibatu zutelako epaiketarik egin gabe.