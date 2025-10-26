MEDIO AMBIENTE
Polémica en Vitoria-Gasteiz por el recién inaugurado laberinto de Olarizu

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Olarizun inauguratu berri duten labirintoak polemika piztu du Gasteizen
author image

EITB

Última actualización

El laberinto, de 4000 metros cuadrados y con un presupuesto de 400 000 euros, ha sido inaugurado en Vitoria-Gasteiz no exento de polémica. Muchos creen en que no tiene nada que ver con el proyecto inicial, aunque los representantes municipales aseguran que necesitará tiempo para llegar a su plenitud.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava

