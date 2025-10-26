INGURUMENA
Olarizun inauguratu berri duten labirintoak polemika piztu du Gasteizen

4.000 metro karratuko eta 400.000 eurotik gorako labirintoa inauguratu dute Gasteizen baina hasierako proiektuarekin zerikusirik ez duela azpimarratu dute askok. Udal ordezkariek diote, hala ere, denbora beharko duela proiektuak bere osotasunera iristeko.

Gasteiz Araba Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

