La Diputación de Álava abrirá esta semana un expediente contra el campamento de Bernedo
La Diputación Foral de Álava va a abrir esta próxima semana un expediente sancionador contra el campamento de verano de Bernedo, organizado por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, en el que, según las denuncias presentadas, se llevaron a cabo prácticas como que los monitores se duchaban desnudos con adolescentes de ambos sexos.
Este expediente, que lo firmará la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, llevará una tramitación paralela a la investigación abierta por el Juzgado de instrucción número 3 de Vitoria, y podría quedar paralizado si finalmente el caso se deriva a la vía penal.
Según han explicado fuentes de la Diputación, el objetivo de este expediente es que no vuelvan a ocurrir hechos como los denunciados, pero han advertido de que no se puede determinar todavía en qué medidas se concretará ya que será un procedimiento largo en el que tendrán que abrirse plazos para la presentación de alegaciones, entre otras cosas.
La diputada ya anunció la apertura del expediente en una comparecencia ante las Juntas Generales de Álava el pasado 9 de octubre, en una sesión en la que reconoció que no sabía dónde habían cometido el "fallo" en las administraciones para que sucediera lo que se ha denunciado.
La Diputación alavesa no tuvo conocimiento de la existencia de este campamento organizado desde hace años hasta el 15 de septiembre pasado, cuando el Instituto Foral de Juventud recibió un correo electrónico de una madre alertando de actuaciones "inadecuadas" durante el mismo.
Diez días después, el 25 de septiembre, cuando este asunto se conoció públicamente, la Diputación recibió dos escritos de asociaciones feministas que narraban unos hechos muy graves.
A raíz de eso se organizó el día 27 una reunión con familias afectadas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a las que se les pidió toda la documentación que tuvieran sobre lo acontecido y se les animó a denunciar ante la Ertzaintza. La Diputación ya ha remitido a la Fiscalía toda la documentación de la que dispone del caso, han confirmado las fuentes.
También solicitó información al resto de instituciones vascas. La Diputación de Bizkaia les informó de la queja de una madre en 2019 -a la que se remitió al Gobierno Vasco- y la de Gipuzkoa les dio cuenta de una denuncia con fecha de 3 de enero de 2024 con la participación de menores tutelados que está "actualmente en trámite".
La diputada reconoció entonces que ni las diputaciones ni el Gobierno Vasco tenían en sus registros a la asociación, que tampoco informó en ningún momento de los campamentos que organizaba, algo a lo que está obligada, motivo por el que se va a abrir el expediente sancionador.
