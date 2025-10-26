Bernedoko udalekuen aurkako espedientea irekiko du aste honetan Arabako Foru Aldundiak
Gasteizko Instrukzioko 3. zenbakiko Epaitegiak hasitako ikerketarekin batera zabalduko dute espedientea, eta geldiarazi egin beharko du, azkenean kasua bide penalera iristen bada.
Arabako Foru Aldundiak zehapen-espediente bat irekiko du datorren astean Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak antolatutako Bernedoko udalekuaren aurka. Aurkeztutako salaketen arabera, begiraleak biluzik dutxatzen ziren nerabeekin, eta beste zenbait ekintza ere badaude jomugan.
Espediente hori Ana del Val Kultura eta Kirol diputatuak sinatuko du, Gasteizko Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegiak irekitako ikerketarekin batera izapidetuko da, eta gelditu egingo dute, azkenean kasua bide penalera iristen bada.
Aldundiko iturriek azaldu dutenez, espediente honen helburua salatutakoak bezalakoak berriro ez gertatzea da, baina ohartarazi dute oraindik ezin dela zehaztu zer neurri hartuko dituzten, prozesu luzea izango baita, eta, besteak beste, alegazioak aurkezteko epeak ireki beharko baitira.
Diputatuak urriaren 9an Arabako Batzar Nagusietan egindako agerraldian iragarri zuen espedientea irekiko zuela, eta bertan aitortu zuen ez zekiela administrazioen "akatsa" zein izan zen.
Arabako Foru Aldundiak ez zuen duela urte batzuetatik egiten den udaleku horren berri irailaren 15era arte. Orduan, Gazteriaren Foru Erakundeak ama baten mezu elektroniko bat jaso zuen, udaleku horretan jarduera "desegokiak" izan zirela ohartarazteko.
Hamar egun geroago, irailaren 25ean, horren berri jendaurrean eman zenean, Aldundiak elkarte feministen bi idazki jaso zituen, gertakari oso larriak kontatzen zituztenak.
Horren ondorioz , hilaren 27an bilera bat antolatu zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familia kaltetuekin, gertatutakoari buruzko dokumentazio guztia eskatu zitzaien, eta Ertzaintzaren aurrean salaketa jartzera animatu zituzten. Aldundiak dagoeneko bidali dio Fiskaltzari kasuari buruzko dokumentazio guztia, Arabako Aldundiko iturriek baieztatu dutenez.
Gainerako euskal erakundeei ere eskatu zien informazioa. Bizkaiko Foru Aldundiak ama baten kexaren berri eman zien 2019an (Eusko Jaurlaritzari bidali zioten), eta Gipuzkoakoak salaketa baten berri eman zien 2024ko urtarrilaren 3an.
Diputatuak aitortu zuen aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak ez zutela elkartea erregistroetan, eta hark ere ez zuela inoiz eman antolatzen zituen kanpalekuen berri. Horretara behartuta dago, eta horregatik irekiko da zehapen-espedientea.
