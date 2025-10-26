FIESTAS
La Feria del Jamón de Baiona cambiará de fecha en 2026 para tratar de reducir la asistencia

La cita se celebrará entre el 23 y el 26 de abril, fuera del periodo vacacional, para “desincentivar” de alguna manera la masiva afluencia de visitantes de los últimos años, que ha provocado un aumento de delitos y molestias.

Imagen promocional de la Feria de Jamón.. Foto: Oficina de Turismo de Baiona
Euskaraz irakurri: Baionako Xingar Feria beste data batzuetan egingo da 2026an, jendetza murrizten saiatzeko
El Ayuntamiento de Baiona ha dado a conocer que la 563ª edición de la Feria del Jamón tendrá lugar del jueves 23 de abril al 26 de abril de 2026, “después del fin de semana de Pascua, en la Semana Santa, y fuera de las vacaciones” .

Con esta medida pretenden “desincentivar” de alguna manera la masiva afluencia de visitantes de los últimos años, entre 410 000 y 430 000 personas en la última edición, se ha provocado un aumento de delitos y molestias.

Por ello, el Consistorie quiere volver a “recuperar el control de un evento cada vez más popular con el fin de mantener el evento lo más respetuoso posible con el espíritu que lo impulsó en 1462, primer año que se celebró.

