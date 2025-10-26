Gastronomía
La Fundación EDE abre en Bilbao el restaurante solidario Guruzu

Guruzu jatetxea plaza Indautxu, Bilbao. EDE Fundazioa
18:00 - 20:00
Guruzu jatetxea. Bideotik hartutako irudia.
El restaurante cuenta con 12 trabajadores, seis de ellos con contrato de integración social. El objetivo del proyecto es preparar a las personas para el mundo laboral. En el corazón de Indautxu, el espacio cuenta con una capacidad de 60 personas. A pesar de que el menú del día es de 21 euros, también cuentan con menús solidarios.

