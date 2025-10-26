Gastronomia
EDE Fundazioak Guruzu jatetxe solidarioa ireki du Bilbon

Guruzu Bilboko jatetxe berrian, 12 langile ari dira lanean, horietako 6 gizarteratze kontratuarekin. Lan mundurako prestakuntza ematea da proiektuaren helburua. Bilboko Indautxu auzoaren bihotzean dagoen espazioak 60 lagunentzako lekua du. Eguneko menuaren ohiko prezioa 21 eurokoa izango da, baina menu solidarioak ere badituzte.

Mohamed sufrió un robo cuando sacaba dinero de un cajero de Erandio, Bizkaia. Los vecinos de la localidad han recaudado todo el dinero que fue robado. Mohamed se ha mostrado muy agradecido con el apoyo recibido por el pueblo.
Mohamedek berreskuratu du lapurtu zioten dirua baino gehiago, Erandioko herriaren elkartasunari esker

Erandioko herritar senegaldarraren istorioak, 3.500 euro lapurtu baitzizkioten fruta-denda batean erosten ari zela, amaiera zoriontsua izan du. Dendak laguntza-kanpaina bat jarri zuen martxan Mohamedek Afrikan bere familia bisitatzeko erabili behar zuen dirua berreskuratzeko, eta berreskuratu du lapurtu ziotena baino gehiago. Mohamedek, pozik, eskertu du herriko bizilagunek emandako laguntza ekonomikoa.

