Miles de personas se concentran frente al Gobierno andaluz exigiendo soluciones por fallos en el cribado del cáncer de mama

Más de 8.500 personas se han manifestado este domingo frente al Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno de Andalucía. Bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar", los manifestantes han denunciado los fallos en el cribado y la falta de información a las pacientes del cáncer de mama.

Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, ha denunciado la gestión del Servicio Andaluz de Salud, calificando de "inaceptable" que mujeres como Anabel, una de las afectadas, tuvieran que esperar más de un año para recibir el diagnóstico adecuado.

Las asociaciones contra el cáncer de mama han denunciado también la "guerra sucia" emprendida contra ellas y el intento de enfrentar a los afectados con los médicos. Claverol ha destacado que, a pesar de los recortes y la falta de medios, han estado trabajando durante 30 años para apoyar a las mujeres afectadas y recaudar fondos para la investigación.

Cabe recordar, que la manifestación coincide con el anuncio de la Junta de Andalucía sobre un plan de choque para mejorar el cribado de cáncer de mama. Sin embargo, las asociaciones insisten en que, aunque se hayan prometido medidas, los recursos y la atención para las pacientes siguen siendo insuficientes.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha informado que ya se han actualizado las pruebas para las mujeres afectadas por los retrasos y ha destacado los esfuerzos por integrar inteligencia artificial en los cribados.