Miles de personas se concentran frente al Gobierno andaluz exigiendo soluciones por fallos en el cribado del cáncer de mama
Más de 8.500 personas se han manifestado este domingo frente al Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno de Andalucía. Bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar", los manifestantes han denunciado los fallos en el cribado y la falta de información a las pacientes del cáncer de mama.
Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, ha denunciado la gestión del Servicio Andaluz de Salud, calificando de "inaceptable" que mujeres como Anabel, una de las afectadas, tuvieran que esperar más de un año para recibir el diagnóstico adecuado.
Las asociaciones contra el cáncer de mama han denunciado también la "guerra sucia" emprendida contra ellas y el intento de enfrentar a los afectados con los médicos. Claverol ha destacado que, a pesar de los recortes y la falta de medios, han estado trabajando durante 30 años para apoyar a las mujeres afectadas y recaudar fondos para la investigación.
Cabe recordar, que la manifestación coincide con el anuncio de la Junta de Andalucía sobre un plan de choque para mejorar el cribado de cáncer de mama. Sin embargo, las asociaciones insisten en que, aunque se hayan prometido medidas, los recursos y la atención para las pacientes siguen siendo insuficientes.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha informado que ya se han actualizado las pruebas para las mujeres afectadas por los retrasos y ha destacado los esfuerzos por integrar inteligencia artificial en los cribados.
Más noticias sobre sociedad
A principios de semana llegarán a Hego Euskal Herria niños gazatíes gravemente enfermos para recibir tratamiento
A Euskadi llegarán, en total, cinco menores; dos de ellos al Hospital Universitario de Donostia, otros dos a Cruces y una única personas a Basurto. Los más probable es que lleguen el martes.
Desalojadas tres personas por un incendio en una vivienda de Gordexola
El fuego se ha iniciado poco después de las 12:30 horas, en el barrio de Las Llanas, y ha provocado importantes daños materiales en un inmueble, aunque no se han registrado heridos. Las causas del incendio todavía se investigan.
La Fundación EDE abre en Bilbao el restaurante solidario Guruzu
El restaurante cuenta con 12 trabajadores, seis de ellos con contrato de integración social. El objetivo del proyecto es preparar a las personas para el mundo laboral. En el corazón de Indautxu, el espacio cuenta con una capacidad de 60 personas. A pesar de que el menú del día es de 21 euros, también cuentan con menús solidarios.
Gernika-Lumo celebra este lunes la Feria del Último Lunes
Más de 310 puestos darán forma a uno de los mercados tradicionales más importantes de Euskal Herria, con más de 650 años de historia.
Una persona detenida y otra hospitalizada tras una pelea que ha tenido lugar esta madrugada en Eibar
El herido ha sido trasladado al hospital de Mendaro con cortes y el detenido ya está a disposición judicial.
Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual
Durante la fase de explotación, se han llevado registros en Tudela e Irún, y en dos ciudades más de la península ibérica.
La Diputación de Álava abrirá esta semana un expediente contra el campamento de Bernedo
Será una tramitación paralela a la investigación abierta por el Juzgado de instrucción número 3 de Vitoria, y podría quedar paralizado si finalmente el caso se deriva a la vía penal.
Herido muy grave en Pamplona tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete
El suceso ha ocurrido a las 22:31 horas en la rotonda que une la calle del Río Arga con el Paseo de los Enamorados. El herido ha sido trasladado al hospital, con pronóstico muy grave por un traumatismo craneoencefálico (TCE).
Ingresa en prisión un hombre por una agresión sexual a otro varón en el parque Cristina Enea de San Sebastián
Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre por la mañana, y el hombre fue detenido dos días más tarde en la propia capital guipuzcoana.