Andaluzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka pertsona bildu dira Andaluziako Gobernuaren aurrean, bularreko minbiziaren baheketan izandako akatsak salatzeko

Amama Sevilla elkarteak atzerapenak eta akatsak salatu dituzte detekzio goiztiarreko programan, eta baliabide gehiago eskatu dituzte osasun publikorako.

Imágenes de la concentración convocada por la asociación (Amama). A 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) convoca una concentración ante el Palacio de San Telmo para reclamar soluciones ante los fallos detectados en el programa andaluz de cribado del cáncer de mama y exigir una atención sanitaria más eficaz y transparente. Francisco J. Olmo / Europa Press 26/10/2025
Kontzentrazioa Sevillako San Telmo Jauregiaren aurrean, Andaluzia. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

8.500 pertsonak baino gehiagok manifestazioa egin dute igande honetan Sevillako San Telmo Jauregiaren aurrean, Andaluziako Gobernuaren egoitzan. "Gure bizitzak ezin du itxaron" lelopean, manifestariek salatu dute bularreko minbiziaren baheketan izandako akatsak eta gaixoei partekatzen zaien informazio falta.

Angela Claverolek, Amama Sevilla elkarteko presidenteak, Andaluziako Osasun Zerbitzuaren kudeaketa salatu du, eta "onartezintzat" jo du Anabel bezalako emakumeek, kaltetuetako batek, urtebete baino gehiago itxaron behar izatea diagnostiko egokia jasotzeko.

Halaber, bularreko minbiziaren aurkako elkarteek salatu dute euren aurkako "gerra zikina", eta baita gaixoak medikuak aurrez aurre jartzea bilatu izana ere. Murrizketak eta baliabide falta izan arren, Claverolek azpimarratu du 30 urtez lanean aritu direla "erasandako emakumeei laguntzeko eta ikerketarako dirua biltzeko".

Manifestazioak bat dator Andaluziako Juntak bularreko minbiziaren baheketa hobetzeko txoke-plan bati buruz egindako iragarpenarekin. Hala ere, elkarteek azpimarratu dute ez direla nahikoak pazienteentzako baliabideak eta arreta.

Bestalde, Antonio Sanz Osasun kontseilariak jakinarazi du dagoeneko eguneratu direla kaltetutako probak atzerapenak, eta ahalegintzen ari direla baheketetan adimen artifiziala txertatzeko.

Imágenes de la concentración convocada por la asociación (Amama). A 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) convoca una concentración ante el Palacio de San Telmo para reclamar soluciones ante los fallos detectados en el programa andaluz de cribado del cáncer de mama y exigir una atención sanitaria más eficaz y transparente.
Manifestazioak Espainia Andaluzia Minbizia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X