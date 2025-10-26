Milaka pertsona bildu dira Andaluziako Gobernuaren aurrean, bularreko minbiziaren baheketan izandako akatsak salatzeko
Amama Sevilla elkarteak atzerapenak eta akatsak salatu dituzte detekzio goiztiarreko programan, eta baliabide gehiago eskatu dituzte osasun publikorako.
8.500 pertsonak baino gehiagok manifestazioa egin dute igande honetan Sevillako San Telmo Jauregiaren aurrean, Andaluziako Gobernuaren egoitzan. "Gure bizitzak ezin du itxaron" lelopean, manifestariek salatu dute bularreko minbiziaren baheketan izandako akatsak eta gaixoei partekatzen zaien informazio falta.
Angela Claverolek, Amama Sevilla elkarteko presidenteak, Andaluziako Osasun Zerbitzuaren kudeaketa salatu du, eta "onartezintzat" jo du Anabel bezalako emakumeek, kaltetuetako batek, urtebete baino gehiago itxaron behar izatea diagnostiko egokia jasotzeko.
Halaber, bularreko minbiziaren aurkako elkarteek salatu dute euren aurkako "gerra zikina", eta baita gaixoak medikuak aurrez aurre jartzea bilatu izana ere. Murrizketak eta baliabide falta izan arren, Claverolek azpimarratu du 30 urtez lanean aritu direla "erasandako emakumeei laguntzeko eta ikerketarako dirua biltzeko".
Manifestazioak bat dator Andaluziako Juntak bularreko minbiziaren baheketa hobetzeko txoke-plan bati buruz egindako iragarpenarekin. Hala ere, elkarteek azpimarratu dute ez direla nahikoak pazienteentzako baliabideak eta arreta.
Bestalde, Antonio Sanz Osasun kontseilariak jakinarazi du dagoeneko eguneratu direla kaltetutako probak atzerapenak, eta ahalegintzen ari direla baheketetan adimen artifiziala txertatzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Aste hasieran helduko dira Hego Euskal Herrira gaixotasun larriak dituzten Gazako haurrak
Euskadira bost ume iritsiko dira; horietako bi Donostiako ospitalera emamango dituzte, beste bi Gurutzetara, eta azkena Basurtura. Ziurrenik asteartean helduko dira.
Hiru pertsona etxetik atera dituzte Gordexolako etxebizitza batean izandako suteagatik
Sutea 12:30 aldera hasi da, Las Llanas auzoan, eta kalte material handiak eragin ditu etxe batean, baina ez da inor zauritu. Ikerketa abiatu dute sua nola piztu den argitzeko.
EDE Fundazioak Guruzu jatetxe solidarioa ireki du Bilbon
Guruzu Bilboko jatetxe berrian, 12 langile ari dira lanean, horietako 6 gizarteratze kontratuarekin. Lan mundurako prestakuntza ematea da proiektuaren helburua. Bilboko Indautxu auzoaren bihotzean dagoen espazioak 60 lagunentzako lekua du. Eguneko menuaren ohiko prezioa 21 eurokoa izango da, baina menu solidarioak ere badituzte.
Gernika-Lumok Urriko Azken Astelehena ospatuko du astelehen honetan
310 postu izango dira 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako bat.
Pertsona bat atxilotu eta beste bat ospitaleratu dute Eibarren goizaldean izan den borrokaldi baten ondorioz
Zauritua Mendaroko ospitalera eraman dute, ebakiak baitzituen, eta atxilotua epailearen esku utzi dute jada.
Sexu-esplotaziorako sare transnazional bat desegin dute
Erregistroak egin dituzte Tuteran eta Irunen, eta baita Iberiar penintsulako beste bi hiritan ere.
Bernedoko udalekuen aurkako espedientea irekiko du aste honetan Arabako Foru Aldundiak
Gasteizko Instrukzioko 3. zenbakiko Epaitegiak hasitako ikerketarekin batera zabalduko dute espedientea, eta geldiarazi egin beharko du, azkenean kasua bide penalera iristen bada.
Gizon bat oso larri zauritu da Iruñean, patinetean zihoala erorita
22:31n jazo da istripua, Arga ibaiaren kalea eta Maiteminduen pasealekua lotzen dituen biribilgunean. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, oso larri, burezur-garuneko traumatismoa baitzuen.
Gizon bat espetxeratu dute Donostiako Cristina Enea parkean beste gizon bati sexu-erasoa egiteagatik
Gertakariak urriaren 19an izan ziren, goizean, eta gizona bi egun geroago atxilotu zuten Gipuzkoako hiriburuan bertan.