La sociedad "Gipuzkoa Zainduz" será 100 % foral y la Diputación será la única socia. La aportación inicial de la institución foral será de 51 millones de euros y estará adscrita al Gobierno Foral, que ejercerá las funciones de Junta General y nombrará el Consejo de Administración.

"El área de cuidado impulsa a formar parte del proceso de transformación que está experimentando el territorio para avanzar hacia un modelo más humano y cercano, que sustituye la atención tradicional por un modelo de cuidado más personalizado, directamente relacionado con el entorno y basado en la autonomía y las vivencias de cada persona", han apuntado.

En este sentido, la nueva herramienta foral "facilitará la creación de infraestructuras adaptadas a este enfoque, promoviendo entornos más personalizados: pequeñas unidades, aulas individuales y espacios compartidos diseñados para facilitar la convivencia y el día a día".