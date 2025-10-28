GIPUZKOA ZAINDUZ
La Diputación Foral pone en marcha "Gipuzkoa Zainduz" con el objetivo de expandir las infraestructuras sociales 

En los próximos meses se aprobarán las primeras convocatorias para la constitución de sociedades mixtas en las comarcas con menor cobertura residencial; Buruntzaldea, Bajo Deba, Oarsoaldea, Tolosaldea, Alto Urola y Urola Kosta.
Euskaraz irakurri: Foru Aldundiak ‘Gipuzkoa Zainduz’ abiatu du, Gipuzkoako gizarte-azpiegiturak hedatzeko asmoz


Agencias | EITB

Última actualización

La sociedad "Gipuzkoa Zainduz" será 100 % foral y la Diputación será la única socia. La aportación inicial de la institución foral será de 51 millones de euros y  estará adscrita al Gobierno Foral, que ejercerá las funciones de Junta General y nombrará el Consejo de Administración.

"El área de cuidado impulsa a formar parte del proceso de transformación que está experimentando el territorio para avanzar hacia un modelo más humano y cercano, que sustituye la atención tradicional por un modelo de cuidado más personalizado, directamente relacionado con el entorno y basado en la autonomía y las vivencias de cada persona", han apuntado.

En este sentido, la nueva herramienta foral "facilitará la creación de infraestructuras adaptadas a este enfoque, promoviendo entornos más personalizados: pequeñas unidades, aulas individuales y espacios compartidos diseñados para facilitar la convivencia y el día a día".

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha creado en su compromiso de reforzar el sistema de cuidados "Gipuzkoa Zainduz" , una sociedad que será instrumento del gobierno foral "para promover la construcción y adecuación de recursos e infraestructuras en el territorio". La iniciativa ha sido  presentada, esta mañana, por la diputada general, Eider Mendoza, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y el teniente de diputado general, José Ignacio Asensio.

Según han destacado, "el nuevo instrumento que ha puesto en marcha el Consejo nace de la voluntad de acelerar las inversiones estratégicas previstas en el Plan Estratégico 2024-2027 del gobierno foral y en el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030", que prevé un incremento del 26% de las personas mayores en situación de dependencia de aquí a 2030. "Gipuzkoa necesitará 757 nuevas plazas residenciales limpias antes de que finalice la década para mantener su actual cobertura", han maritzado.

 

 

