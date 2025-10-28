'GIPUZKOA ZAINDUZ'

'Gipuzkoa Zainduz' jarri du martxan Aldundiak, gizarte-azpiegiturak lurraldean hedatzeko ekimena

Hurengo hilabeteetan, egoitza-estaldura txikiena duten eskualdeetan sozietate mistoak eratzeko lehen deialdiak onartuko dira; Buruntzaldean, Debabarrenan, Oarsoaldean, Tolosaldean, Urola Garaian eta Urola Kostan.

Agentziak | EITB

Gipuzkoako Foru Aldundiak "zainketa-sistema indartzeko" helburuarekin, 'Gipuzkoa Zainduz' ekimena jarri du martxan. Lurraldean "baliabideen eta azpiegituren eraikuntza eta egokitzapena sustatzeko foru-gobernuaren tresna" izango da. Eider Mendoza diputatu nagusiak, Maite Peña Zainketa eta Gizarte Politiketako diputatuak eta Jose Ignacio Asensio diputatu nagusiordeak aurkeztu dute ekimena.

Esan dutenez, abian jarri duten tresna berria foru-gobernuaren 2024-2027 Plan Estrategikoan eta 2024-2030 Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapan "aurreikusitako inbertsio estrategikoak bizkortzeko borondatetik" sortu da. Mendekotasun-egoeran egongo diren adinekoak % 26 gehiago izango dira hemendik 2030era bitartean. "Gipuzkoak 757 egoitza-plaza berri garbi beharko ditu hamarkada amaitu baino lehen, egungo estaldurari eusteko", zehaztu dute. 

 

'Gipuzkoa Zainduz' sozietatea % 100 Aldundiarena izango da, hura izango da bazkide bakarra. Hasierako ekarpena 51 milioi eurokoa izango da.

Aurkezpenean nabarmendu dute "zaintzaren arloak lurraldea jasaten ari den eraldaketa-prozesuaren parte izatera bultzatzen" duela tresna berriak "eredu gizatiarrago eta hurbilago baterantz aurrera egiteko". Eredu horrek arreta tradizionalaren ordez zaintza eredu pertsonalizatuagoa lortzea du helburu, ingurunearekin lotura zuzena duena eta guztien autonomia eta bizipenak ardatz hartuta.

Ildo horretan, foru tresna berriak ikuspegi horretara egokitutako azpiegiturak sortzea erraztu nahi du, "ingurune pertsonalizatuagoak sustatuz: unitate txikiak, banakako gelak eta elkarbizitza eta egunerokotasuna errazteko diseinatutako espazio partekatuak".

