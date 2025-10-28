Los cinco menores procedentes de Gaza atendidos por Osakidetza se encuentran en una situación clínica estable

Tras su llegada ayer, lunes, a Euskadi, el grupo de 5 menores procedentes de Gaza han comenzado a recibir asistencia médica en Osakidetza. Tras las primeras valoraciones realizadas, responsables de los equipos pediátricos de Osakidetza, han señalado que los 5 pacientes se encuentran en una situación clínica estable.

El Servicio Vasco de Salud trata a 2 de estos menores en el Hospital Universitario Cruces, a otros 2 en el Hospital Universitario Donostia y a 1 de los menores, por primera vez, en el Hospital Universitario Basurto. Los menores, con edades comprendidas entre 5 meses y 9 años, presentan patologías de diferente índole: traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales, enfermedades hematológicas, entre otros.

A lo largo de los próximos días, se realizarán más pruebas para definir el tratamiento.

Según han explicado los profesionales de pediatría de Osakidetza en la OSI Donostialdea, los dos pacientes atendidos en Donostia / San Sebastián presentan lesiones traumáticas secundarias a un bombardeo. Inicialmente, ayer, al ingreso en Urgencias de Pediatría, se han realizado las pruebas complementarias para estudiar bien las lesiones que presentan y se ha continuado con el tratamiento que precisan. Han sido valorados de forma multidisciplinar y se continuará seguimiento y tratamiento por múltiples especialidades pediátricas, por el equipo de ortopedia y rehabilitación infantil y por el equipo de psiquiatría infanto-juvenil.

Otros 3 pacientes atendidos en Bizkaia, uno con cardiopatía congénita está ingresado en el Hospital Universitario Cruces, y los otros dos no han precisado ingreso y hoy mismo están siendo valorados por los equipos de pediatría de Cruces y Basurto.